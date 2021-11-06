В Петербурге затопило парадную доходного дома, где жил Чайковский

Вода побежала прямиком из стен в парадной доходного дома в центре Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

В центре Петербурга затопило парадную доходного дома 19 века, где некоторое время жил сам Петр Ильич Чайковский. Речь о доме №37 на Итальянской улице. Местные жители с утра забили тревогу в соцсетях, на место вызвали аварийную службу. Судя по фотографиям и видео с места, вода просачивалась прямиком из стен. «Комсомолка» обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Центрального района. Там заверили, что к вечеру с коммунальной аварией разобрались.

Парадную продолжают приводить в порядок. Фото: vk.com/spb_today

- Авария произошла на розливе трубы центрального отопления. Специалисты ЖКС №1 Центрального района устранили дефект, - уточнили «КП-Петербург» в районной администрации.

В жилкомсервисе сообщают, что дом подключили к отоплению. Последствия аварии в парадной продолжают устранять.