Раритетный спорткар предпринимателя сгорел дотла в Петербурге

В Стрельне неизвестные подожгли раритетный спорткар бизнесмена. Фото: предоставлено "КП"

Раритетный спорткар сгорел дотла в Стрельне в ночь с 5 на 6 ноября. Автомобиль российского производства Tagaz Aquila принадлежал известному предпринимателю, главе комиссии по строительству Санкт-Петербургского регионального отделения «Опоры России» Глебу Лукьянову. Активист рассказал «КП-Петербург», что произошедшее было поджогом. Полиция возбудила уголовное дело.

Пожар случайно заметил ребенок предпринимателя. Фото: предоставлено "КП"

По словам мужчины, пожару на Санкт-Петербургском шоссе предшествовал долгий конфликт жильцов коттеджей в Стрельне с частной стоматологической клиникой. По утверждению активиста, организация эксплуатирует корпуса медучреждения с множеством нарушений, а в отместку недовольным включает яркую неоновую вывеску, мешающую соседям спать по ночам. Кроме этого люди жалуются на незаконную вырубку деревьев у домов.

Активист рассказывает, что его машину поцарапали за пару дней до поджога. Фото: предоставлено "КП"

- Мы спали, моя младшая дочь захотела пить и, проходя на кухню, увидела пылающую машину, закричала и разбудила нас женой и младшим сыном. Начали вызывать пожарных, они быстро приехали. Я ожидал взрыва машины и перекидывания пожара на жилые дома, однако потушить удалось быстро, без взрыва, - сообщил Лукьянов «КП-Петербург».

Как рассказывает активист, директор клиники не раз угрожал ему расправой, в том числе вооружившись бензопилой. За пару дней до пожара спорткар мужчины поцарапали.