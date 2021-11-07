В Петербурге задержали портового маляра за надругательство над школьницей

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге задержали портового маляра, которого подозревают в надругательстве над школьницей. Как рассказал источник в правоохранительных органах, мужчина 1990 года рождения совершил действия сексуального характера над 15-летней девушкой в доме по адресу проспект Героев 6 ноября 2021 года. Мать пострадавшей обратилась в полицию, чтобы наказать обидчика. По ее словам, дочь была не знакома с мужчиной.

- Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался мужчина, работающий маляром в порту. Его доставили в отделение, где составили административный протокол за хулиганство, - сообщили «Комсомолке».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за надругательство над несовершеннолетней.