В Петербурге задержали портового маляра за надругательство над школьницей

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Петербурге задержали портового маляра, которого подозревают в надругательстве над школьницей. Как рассказал источник в правоохранительных органах, мужчина 1990 года рождения совершил действия сексуального характера над 15-летней девушкой в доме по адресу проспект Героев 6 ноября 2021 года. Мать пострадавшей обратилась в полицию, чтобы наказать обидчика. По ее словам, дочь была не знакома с мужчиной.
- Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался мужчина, работающий маляром в порту. Его доставили в отделение, где составили административный протокол за хулиганство, - сообщили «Комсомолке».
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за надругательство над несовершеннолетней.