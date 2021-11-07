Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 ноября 2021 14:23

Картины театрального художника Арлачева распродают в Петербурге за 460 миллионов рублей

Подлинная коллекция советского живописца хранилась в частных руках
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: "Авито"

Фото: "Авито"

В Петербурге распродают большую коллекцию советского художника Ивана Арлачева. Двадцать подлинных работ выставили на продажу за 460 миллионов рублей. По данным продавца на сайте бесплатных объявлений, живопись много лет находилась в частных руках.

- Подлинники. Картины находятся в Санкт-Петербурге. Все документы предоставляются, - уверяет продавец по имени Руслан.

Отметим, Иван Арлачев был советским живописцем. Художник также полжизни работал в театре Грозного, Пятигорска, Ярославля, Уфы, Казани, где занимался оформлением классических постановок. Дочь художника живет в Санкт-Петербурге.