Картины театрального художника Арлачева распродают в Петербурге за 460 миллионов рублей

Фото: "Авито"

В Петербурге распродают большую коллекцию советского художника Ивана Арлачева. Двадцать подлинных работ выставили на продажу за 460 миллионов рублей. По данным продавца на сайте бесплатных объявлений, живопись много лет находилась в частных руках.

- Подлинники. Картины находятся в Санкт-Петербурге. Все документы предоставляются, - уверяет продавец по имени Руслан.

Отметим, Иван Арлачев был советским живописцем. Художник также полжизни работал в театре Грозного, Пятигорска, Ярославля, Уфы, Казани, где занимался оформлением классических постановок. Дочь художника живет в Санкт-Петербурге.