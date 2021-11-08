Более трети жителей Петербурга негативно относятся к употреблению феминитивов

Треть жителей Петербурга негативно относятся к употреблению феминитивов в речи Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга рассказали о том, как они относятся к феминитивам и о том, допустимо ли, по их мнению, употреблять их в своей речи. Оказалось, что более трети горожан считают, что современные слова, которые приобрели женский род, вообще не стоит произносить вслух. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru.

- Несмотря на высокую долю знания о феминитивах, положительно к ним относится лишь каждый третий петербуржец. Но это достаточно высокий уровень по стране, - говорится в исследовании.

Около 55 процентов опрошенных считают, что подобные слова можно употреблять в разговорной речи, треть допускает феминитивы в художественной литературе, а лишь 24 процента - в СМИ и официально-деловой речи.

Повседневно же пользуются феминитивами 38 процентов респондентов. Причем, женщины оказались более лояльны к такому виду изменения языка.