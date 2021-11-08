Два молодых парня погибли в ДТП на Приморском шоссе

Два человека погибли в аварии на Приморском шоссе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло поздним вечером 7 ноября в Приморском районе Петербурга. Около 23:30 в районе Лисьего Носа с дороги в кювет вылетел праворульный «Ниссан Лаурель», в котором ехали два друга.

- На 22 километре метров Приморского шоссе водитель 1999 года рождения, двигаясь на автомобиле «Ниссан» от поселка Лисий Нос в сторону поселка Ольгино, совершил съезд с проезжей части на обочину с последующим наездом на препятствие (столб электроосвещения) и съездом в кювет, - сообщает источник «КП-Петербург».

В результате удара водитель иномарки и его 20-летний пассажир получили серьезные травмы. Оба были еще живы, когда на место аварии прибыла бригада медиков. Но, несмотря на усилия врачей, и водитель и пассажир умерли в машинах скорой помощи.

По факту смертельного ДТП полицией ведется проверка.