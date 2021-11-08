Роскошную квартиру в доме князя Голицына в Петербурге продают за 52 млн рублей

Огромную квартиру в доме князя Голицына в Петербурге продают за 52 млн рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге продают роскошную квартиру в доме князя Голицына на берегу Большой Невы. Жилье выставили на продаже 5 ноября 2021 года. Дом 33 по набережной Лейтенанта Шмидта был построен еще в 1806 году. Квартира же площадью более 220 квадратных метров располагается на третьем этаже здания.

- Ее несомненные преимущества: исключительная четырехсторонняя планировка: одиннадцать фасадных окон, которые придают ощущение воздушности и наполненности светом, просторные комнаты, места для хранения, гардеробная, большой санузел с двумя окнами, зонирование мест общего пользования и приватной зоны, - рассказал продавец.

В квартире сохранились исторические полы и элементы декора стен / Фото: Авито

Как бонус к огромной четырехкомнатной квартире - второй мансардный уровень в 125 квадратных метров с потрясающим видом на Неву и город. В интерьерах сохранилось убранство в виде лепнины и паркета.

За квартиру продавец хочет 52 миллиона рублей.