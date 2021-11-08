Житель Сестрорецка перевел проститутке 69 тысяч рублей, а она не пришла

Проститутка обманула жителя Сестрорецка на 69 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Курортного района Петербурга ищет проститутку-обманщицу, которая взяла авансом с жителя Сестрорецка почти 70 тысяч рублей за услуги, но любовного тепла так и не предоставила. Обманутый в лучших чувствах клиент написал заявление о мошенничестве.

- Утром 7 ноября в полицию поступило заявление от мужчины, проживающего в доме на Приморском шоссе о том, что в 00:30 на специализированном сайте он заказал встречу с девушкой. Неизвестная перезвонила и назначила встречу у супермаркета, сказав перевести деньги ей на карту, - сообщает источник «КП-Петербург».

Сестроречанин перевел на указанный номер карты 68 800 рублей, оделся потеплее и отправился ждать красотку в указанное место. Простояв у магазина столько, сколько он смог, мужчина понял, что его обманули. Промерзший, он прямо с утра отправился в полицию. Там списание денег подтвердили и заявление приняли. Теперь девушку ищут за мошенничество. Но уголовно дело пока не возбуждено.