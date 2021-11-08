Заморозки до -3 градусов обещают в Петербурге 9 ноября

Заморозки ждут в Петербурге 9 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Резкое похолодание после теплого начала ноября застигло врасплох жителей Петербурга. Утром в понедельник температура упала до нулевых значений, да и днем термометры едва показывали небольшой плюс. Но и это не предел: к вечеру синоптики обещают мокрый снег а на вторник - заметные заморозки.

- К ночи атмосферное давление пойдет вверх, образуется «гребень» и осадки прекратятся, температура упадет. До -3 градусов в Петербурге и до -5 в Ленинградской области. Но и днем будет подмораживать. В городе во вторник, 9 ноября, ожидается 0...-2 градуса, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Впрочем, долгими морозы не окажутся. Уже в ночь на 10 ноября северный ветер сменится южным. Температура постепенно пойдет вверх и достигнет днем +4 градусов. При этом осадки начнутся с новой силой. В основном это будет дождь, но возможен и мокрый снег.

А новое похолодание, уже более продолжительное, придет в самом конце недели.