Очередная «Газель» разбилась о Сортировочный мост

Неизвестно какая по счету "Газель" снесла кузов о Сортировочный мост. Фото: vk.com/spb_today

И еще одна «Газель» стала жертвой низких петербургских мостов. На этот раз грузовая машина застряла под Сортировочным мостом. Снимки неудачливого и невнимательного водителя вделали случайные прохожие.

- Никогда такого не было и вот опять. Под Сортировочными мостами не прошла «Газель», - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по снятыми кадрам, кузов у тентованной машины снесло начисто. А водителя на его стремлении проехать во что бы то ни стало не остановили ни знаки ограничения высотности, не яркая желтая балка, намекающая на невозможность дальнейшего движения транспорту с высоким габаритом.

Напомним, что самый опасный для «Газелей» участок - Мост Глупости - закрыт на реконструкцию. Когда именно она закончится, пока никто точно не знает.