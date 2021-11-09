Трое медиков скорой помощи пострадали в ДТП с легковушкой в Петербурге

Маина скорой столкнулась с легковушкой в Петербурге, пострадали три человека Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге машина скорой помощи попала в аварию и пострадали сразу трое медиков. ДТП произошло вечером в понедельник, 8 ноября 2021 года, у дома по Ланскому шоссе. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 18:15 часов у дома 18/1 по Ланскому шоссе столкнулся автомобиль скорой помощи и автомобиль "Хендай". В результате пострадали три человека, - рассказали в полиции.

Среди пострадавших 34-летняя женщина-врач, а также два фельдшера мужчины 36 и 46 лет. Всех с места аварии госпитализировали в больницу. Отмечается, что они находятся в состоянии средней степени тяжести.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, проводят проверку для того, чтобы установить причину аварии и виновных.