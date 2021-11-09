Зайца заметили во дворе жилого дома в Петербурге

Лесного зайца заметили в жилом дворе в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербург из леса прискакал заяц. Ушастого заметили жители ЖК "Чистое Небо" на севере города. Серо-бурый гость спокойно бегал по игровым площадкам, резвился на газоне и изучал соседнюю стройку. Об этом местные жители рассказали 9 ноября 2021 года в социальных сетях.

- Оказывается, от тут был четыре дня. Не переживайте, не был голодным. Кушал травку, - рассказала местная жительница.

Жильцы хотели помочь зверьку, отловить его и отнести обратно в лес, чтобы он не попал в беду на стройке. Свекровь местной жительницы и строители только собрались его ловить. Но заяц решил, что с дорогой домой он справится сам. Поэтому, наевшись газонной травы, бодро ускакал обратно в лес по своим делам.