Потепление до +7 придет в Петербург после резких заморозков

Погодные качели ждут петербуржцев на нынешней неделе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ноябрьская погода опять готовит сюрприз жителям Петербурга. После теплого начала месяца в городе внезапно пришли заморозки, опустившие температуру до -2 градусов днем во вторник. Но надолго холод не задержится, горожан ждут новые качели и уже в среду потеплеет до +7.

- 10 ноября в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью гололед, утром и днем мокрый снег приходящий в дождь. Температура воздуха ночью составит -1...+1, днем повышение до +5...+7 градусов. Ветер юго-западный умеренный с порывами до сильного, - сообщает городской гидрометцентр.

Это тепло задержится в Северной столице на несколько дней. А потом снова придут холода.

- Со среды и до конца недели у нас будут положительные показания, без ночных заморозков. Небольшой минус и небольшой плюс, такие «качели». Осадки преимущественно в виде дождя, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич. Но в самом конце недели вновь «включается» понижение температуры, оно может быть уже более продолжительным чем нынешнее, по крайней мере на несколько дней.