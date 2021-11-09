Элитную квартиру за 290 миллионов рублей выставили на «Авито» в Петербурге

Квартиру за 290 миллионов рублей продают в Петербурге через сайт объявлений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Шикарную квартиру, стоимостью в астрономические 290 миллионов рублей, продают через обычный сайт объявлений среди обычных хрущевок и панелек. 7-комнатные апартаменты расположены в элитном жилом комплексе на Каменном острове.

- Предлагается к продаже редкая резиденция в одном из наиболее именитых комплексов Каменного острова – «2-я Березовая аллея, 19», расположенном в окружении тенистых аллей парка «Тихий отдых», - говорится в тексте объявления на сайте «Авито».

Объект недвижимости представляет собой четырехуровневый таунхауз площадью 442 метра с зоной СПА, террасой, библиотекой и прочими предметами роскоши.

В плюсах продавцы отмечают и близкое расположение до нескольких станций метро. Так, до «Черной речки» придется идти всего 10-15 минут, если, конечно, владелец квартиры за 290 миллионов рублей ездит на метро в принципе.