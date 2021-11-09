Пятеро пассажиров-безмасочников получили по протоколу в центре Петербурга

В центре Петербурга продолжаются рейды по поиску безмасочников в транспорте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятеро пассажиров попались на отсутствии маски в наземном общественном транспорте в центре Петербурга. Смольный отчитался об итогах рейда в районе станции метро «Площадь Александра Невского». В основном, нарушители не попадались на глаза инспекторов комитета по транспорту – горожане демонстрировали сознательность и соблюдали правила. Однако некоторые упертые безмасочники получили по административному протоколу.

- В период с 1 по 7 ноября инспекторы провели 163 мероприятия по выявлению нарушений масочного режима в наземном общественном транспорте. По результатам проверок составлен 21 акт об административном правонарушении, - передает пресс-служба профильного комитета.

В Смольном отмечают, что подобные рейды проводятся во всех районах города.