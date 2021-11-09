МЧС предупреждает об утреннем шторме 10 ноября в Петербурге

В Петербург нагрянет сильный ветер утром 10 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за сильного ветра, которое нагрянет в Санкт-Петербург утром среды, 10 ноября. По информации спасателей МЧС, стихия разгуляется в период с 06:00 до 09:00.

- Начиная с утра, ожидается усиление юго-западного ветра 15-16 метров в секунду, коротко уведомили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что 10 ноября в Северной столице потеплеет днем до +7 градусов. Однако ночь все еще будет холодной, столбики термометра будут колебаться около нуля. Утром ожидается гололедица. Местами в городе пройдет мокрый снег, переходящий в дождь.