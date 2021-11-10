Двух школьниц изнасиловали за сутки в Петербурге

В Петербурге за сутки изнасиловали двух школьниц. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувший день, 8 ноября, в Петербурге изнасиловали двух школьниц. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах. В первом случае все произошло средь бела дня в парке Интернационалистов в Купчино. 15-летнюю девочку утащил в кусты взрослый извращенец. Он домогался жертву на протяжении 10 минут, после чего ей удалось сбежать.

- Приметы следующие: кавказский тип лица, нормальное телосложение, рост 165-170 см, одет в черную куртку. Видеонаблюдение на месте преступления отсутствует, но злоумышленника уже разыскивают, - сообщил источник «КП-Петербург».

Вечером этого же дня в Кудрово некий мужчина по имени Зафар изнасиловал 17-летнюю девочку в одной из квартир дома №8 на Европейском проспекте. На утро школьница рассказала обо всем матери. Женщина сообщила в полицию и обидчика дочери оперативно задержали.

- Мужчина не состоял на миграционном учете. Въехал на территорию России в сентябре 2018 года для работы, - добавил источник.

В обоих случаях решается вопрос о возбуждении уголовных дел.