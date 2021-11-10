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Здоровье10 ноября 2021 12:05

Рост заражений коронавирусом снова произошел в Петербурге 10 ноября

Прирост заболевших опять приближается к 3 тысячам человек в сутки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Почти 3 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге

Почти 3 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова произошел рост заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 10 ноября 2021 года за последние сутки выявлено более 2,9 тысяч заболевших. Таким образом, показатели опять приближаются к 3 тысячам инфицированных в сутки.

- За минувший день в Петербурге выявлено 2942 случая заражения коронавирусом. Также выздоровели 2825 человек, а скончались 82 пациента, - сообщили в оперативном штабе.

Таким образом за все время пандемии в городе уже заболели 738 681 жителей Северной столицы, из которых 667 095 смогли побороть инфекцию и выздоровели, а 24 722 пациентом умерли.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Напомним, что в городе продолжают действовать ограничительные меры. В частности, все кинотеатры, а также кафе и рестораны работают только до 23 часов вечера.

Кроме того, Роспотребнадзор расширил список лиц, подлежащих обязательной вакцинации.