Количество слотов для записи на прививку от COVID-19 увеличили в Петербурге

В Центральном районе откроют еще два пункта вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ажиотаж, вызванный введением системы QR-кодов, привел к очередям в пунктах вакцинации и невозможности записаться на прививку от ковида в ближайшие дни. Жители Петербурга начали жаловаться на неудобства. Чтобы исправить ситуацию, власти Центрального района приняли решение открыть два дополнительных прививочных пункта и ускорить работу медиков, чтобы получить дополнительные временные слоты под запись пациентов.

- В дни ноябрьских выходных количество желающих привиться от коронавирусной инфекции существенно возросло. Для разрешения возникшей ситуации и обеспечения максимальной доступности в прививочных пунктах при районных поликлиниках была увеличена пропускная способность. Это позволило выложить 2 233 свободных слота для записи на вакцинацию против COVID-19 до конца ноября, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Кроме того, в Стоматологической поликлинике №9 на Чайковского, 27 и КВД №11 по адресу: Стремянная, 4 в течение недели откроется два пункта вакцинации.

Напомним, что записаться на прививку можно по номеру 122, через порталы «Здоровье петербуржца» и Госуслуги, а также в районной поликлинике по месту жительства.