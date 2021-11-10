Новая развязка соединит ЗСД с намывом в 2022 году

На первом этапе ЗСД соединят с намывными территориями Васильевского острова. Фото: АО "ЗСД"

В 2024 году на юге Васильевского острова появится новая развязка Западного скоростного диаметра. Первый этап завершится на пару лет раньше. Часть съездов откроется уже в конце 2022 года.

- На первом этапе ЗСД соединят с намывными территориями Васильевского острова. Работы завершатся в декабре следующего года. Затем в течение двух лет откроются съезды на Шкиперский проток. Сдача всей развязки запланирована на 2024 год, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе АО «ЗСД».

Собеседник добавил, что сейчас объекты первой очереди находятся на стадии фундамента. Основная задача реализация проекта - обеспечить транспортную доступность новых кварталов на намывных территориях.

Интенсивность движения составит 55 тысяч автомобилей в сутки.