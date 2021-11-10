Лукашевская школа в Ленобласти прошла масштабную реновацию

В Лукашевской школе прошла масштабная реконструкция / Фото: Администрация Ленобласти

Здание Лукашевской школы в Ленинградской области прошло серьезную реновацию. Летом 2021 года его передали подрядчику ООО «Запстрой» в плачевном состоянии: подвал затоплен водой, на стенах плесень из-за сырости, электрика изношена, да и в целом внешний вид школы был сильно устаревшим. За пару месяцев рабочие должны были провести масштабные работы, чтобы 1 сентября ученики снова сели за парты.

- В здании были проведены работы по замене кровли, инженерных систем, системы вентиляции, окон и дверей. Была выявлена и устранена причина обильного насыщения грунта водой, из-за чего ежегодно подвал школы затапливался и намокали стены школы. В школе был усилен фундамент и проведена гидроизоляция пристроек и спортзала. На первом этаже смонтировано интерактивное панно. - рассказали в администрации Ленобласти.

Ремонт прошел также в столовой, классах. Работы проходили, в том числе, с учетом пожеланий и замечаний родителей учеников, которые могли следить за ходом монтажа вентиляций, дверных проемов и покраски стен.

Также работы были на контроле комитета по строительству Гатчинского района и комитета по образованию. Весь ремонт был выполнен в срок и качественно.

В настоящий момент в школе обучается 272 ребенка, работает 18 учителей. Обязанности исполняющего обязанности директора школы исполняет Татьяна Петровна Баландина, много лет работающая в школе и хорошо знакомая ученикам и родителям.