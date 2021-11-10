Более миллиона нарушений ПДД выявили по камерам в Петербурге за октябрь

В Петербурге водители более 1 млн раз нарушили ПДД в октябре 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 1 миллиона нарушений ПДД выявили в Петербурге за октябрь 2021 года. Это работа комплексов фотовидеофиксации, рассредоточенных по всем районам города. В минувшем месяце 99% водителей, попавшихся на нарушениях, – превысили скоростной режим. Итого с начала года камеры зафиксировали более 4,6 млн пренебрежений правилами дорожного движения.

- Статистика по конкретным адресам показывает снижение нарушений в 2-3 раза. Сейчас идет активное тестирование комплексов, установленных на 40 аварийно-опасных перекрестках практически во всех районах города, - отметили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга.

Напомним, что адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации в городе находятся в открытом доступе и доступны по ссылкам на сайтах ГИБДД и Городского мониторингового центра.