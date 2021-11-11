Непривитым пенсионерам ограничат доступ к бытовым услугам и общепиту в Петербурге

В Петербурге непривитых пенсионеров не пустят в общественные места Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге ввели жесткие меры для борьбы с пандемией. В Роспотребнадзоре постановили, чтобы все жители города старше 60 лет обязательно привились. В противном случае, их лишат возможности посещать общественные места и пользоваться бытовыми услугами. Такое распоряжение появилось на сайте ведомства 10 ноября 2021 года.

- Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг, для которых потребуется наличие QR-кода, - заявили в Роспотребнадзоре.

Что касается работающих пенсионеров, которые решат отказаться от вакцинации, то с 16 декабря работодатель имеет полное право на их отстранение до тех пор, пока пандемия не закончится.

Обязательная вакцинация не распространяется только на тех, у кого есть медицинский отвод.