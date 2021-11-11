Ежемесячную плату за детский сад в Петербурге поднимут с 1 января 2022 года

Плату за детский сад в Петербурге поднимут с 1 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 1 января 2022 года должны вырасти цены на содержание детей в детских садах. Ежемесячную плату в среднем поднимут на 100 рублей. Постановление с новыми расценками уже поступило на рассмотрение антикоррупционной экспертизы 9 ноября 2021 года.

- Размер ежемесячной платы за содержание ребенка в возрасте от двух месяцев до 1 года в группе кратковременного содержания будет 763,70 рублей, в группе сокращенного дня - 1436 рублей, полного дня - 1837,50 рублей, продленного дня - 1933,20 рублей, - говорится в документе.

В группах для детей от 1 года до 3 лет содержание обойдется: кратковременное пребывание - 585,40 рублей, сокращенного дня - 1090,80 рублей, в группе полного дня - 1431,80 рублей, продленный день - 1473 рубля

Для родителей детей от 3 до 8 лет будут следующие расценки в месяц: кратковременное пребывание - 557 рублей, сокращенного дня - 1019,80 рублей, в группе полного дня - 1319,80 рублей и группе продленного дня - 1367,50 рублей.