Флигель дома купцов Смуровых в Петербурге выставили на продажу

Дом купцов Смуровых в центре Петербурга выставили на продажу / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу двухэтажный флигель дома купцов Смуровых. Постройка находится во дворе доходного дома 40 по улице Марата. Объявление о продаже появилось в интернете в конце октября 2021 года.

- Уникальный объект - двухэтажный флигель в первом дворе, в очень презентабельном месте - в 5 минутах ходьбы от метро "Владимирская". Отдельный вход со двора, с реальной возможностью организовать второй вход, - рассказал продавец.

На данный момент первый этаж флигеля является нежилым помещением, а второй - жилым. Однако все пространство можно превратить в двухэтажную квартиру-дом площадью более 80 квадратных метров. За уникальную постройку продавец просит 26 миллионов рублей.

Сам доходный дом был построен в 1879-1880 годах Михаилом Андреевым.