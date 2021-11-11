Экономист назвал 70 тысяч рублей минимальной зарплатой для комфортной жизни в Петербурге

Среднему петербуржцу надо больше 70 тысяч рублей в месяц для нормальной жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около 70 тысяч рублей в месяц составляет минимальная зарплата для комфортной жизни в Петербурге. Так считает экономист кандидат экономических наук Дмитрий Десятниченко. При этом средняя получка по городу сейчас тысяч на 20 меньше означенной суммы.

- Лишь этой осенью модальная (наиболее часто предлагаемая - прим.ред.) заработная плата приблизилась к уровню 50 тысяч. И эти цифры представляются вполне реалистичными. Значительная часть горожан в таких условиях ищет и находит дополнительные источники доходов, - считает эксперт, чьи слова приводит пресс-служба Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС).

При этом, по данным властей города, в среднем петербуржцы зарабатывают аж 73 тысячи рублей. Впрочем, из этой суммы еще надо вычесть 13% налогов. «Чистыми» получается 63,5 тысячи. Но и этого мало.

- Средняя зарплата в Петербурге в текущем году увеличилась до 73 тысяч рублей. Данная сумма может рассматриваться как нижняя планка уровня душевого дохода работающего горожанина, обеспечивающая ему комфортное существование. Если в семье есть дети, то крайне желательно прибавить к этой величине еще по 30–50% на каждого, - отмечает экономист.