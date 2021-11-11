Пробки в 9 баллов второй день подряд сковали Петербург

В Петербурге опять 9-балльные пробки.

9-балльные пробки опять сковали Петербург. Вечером 11 ноября движение на дорогах города практически замерло. И если накануне причиной стала непогода - дождь ухудшал видимость и приводил к множеству ДТП.

Сегодня дождя нет, но аварий по-прежнему много. В том числе из-за ДТП стоит Обводный канал (четыре аварии). Проспект Энгельса (две аварии). А вот центр города встал из-за ограничений по причине ремонтных работ.

Садовая улица покраснела в обе стороны от Сенной площади и до Троицкого моста. Все очень плохо на набережной Фонтанки. Стоит Литейный проспект и большинство поперечных с ним улиц. «Мертвая» пробка собралась на площади Восстания и подъездах к ней

Невский проспект стоит от Московского вокзала к мосту Александра Невского. На сам мост невозможно въехать со стороны Обводного канала и с Синопской набережной. Сама набережная замерла в обе стороны до Большеохтинского моста.

Стоят и подъезды к мосту по Тульской и Новгородской улицам.

На Выборгской стороне стоит Пироговская и Выборгская набережные на участке от Литейного до Гренадерского моста и дальше направление к Ушаковской набережной.

Петроградская сторона представляет собой одно красное пятно. Светлановская площадь и подъезды к ней тоже стоят в пробках.