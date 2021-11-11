Хозяйка измученной фотосессиями львицы пытается забрать ее обратно после лечения в "Велесе"

В Петербурге спасли маленькую львицу / Фото: СЗФО

Петербурженка, которая использовала львицу для фотосессий, пытается вернуть животное обратно. Маленькую хищницу у нее изъял Росприроднадзор, когда не нашел у прежней хозяйки никаких документов на экзотического питомца. При этом котенка еще и использовали в коммерческих целях. Малышку передали в центр спасения животных «Велес» в феврале 2021 года.

- В центр «Велес» ее привезли сотрудники прокуратуры. Они мониторили объявления в интернете и наткнулись на женщину, которая проводила фотосессии с маленькой львицей. Хорошо хоть животное сразу забрали. К нам она поступила замученной, с поломанной психикой. Сейчас нам удалось исправить это. Мы назвали ее Мейзикин. Сейчас с ней все хорошо, она очень игривая, добрая девочка-котенок. Прежняя хозяйка пытается оспорить решение суда, но мы ей львицу не отдадим, - сказали в «Велес».

Последний суд по африканской красавицы состоялся 10 ноября. Но прежняя хозяйка собирается продолжать оспаривать решение.