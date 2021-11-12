Жителям Петербурга пообещали снежную зиму

Предстоящая зима не оставит петербуржцев без снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже середина ноября, а в Санкт-Петербурге необычно тепло и нет даже намека на приближение зимы. Однако без снега город в этом году не останется. Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, в целом зима в городе будет близкой к климатической норме с небольшой положительной аномалией.

- Будут и оттепели, и морозы, поэтому снег будет точно. Но каким будет снежный покров и когда он установится, сказать сейчас нельзя, - приводит слова синоптика газета "Петербургский дневник".

Согласно климатической норме, снег должен установиться в декабре. Однако в Петербурге не редкость, когда это происходит уже после Нового года. Причина тому теплые циклоны, под влияние которых часто попадает Северная столица.

В этом году похолодание должно прийти уже в 20-х числах ноября. Тогда, возможно, город покроется снегом, но лишь до следующего теплого циклона.