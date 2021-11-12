Почти 3,5 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге на 12 ноября

Более 3,4 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на локдаун, который длился в Санкт-Петербурге больше недели, после выхода из него в городе снова стремительно растет число зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 12 ноября 2021 года за минувшие сутки было выявлено еще почти 3,5 тысячи заболевших. За текущую осень больше показатель был лишь 30 октября, когда за сутки выявили 3578 инфицированных.

- За минувший день в Петербурге выявлено еще 3421 заболевших человек, что на 5,9 процентов больше, чем днем ранее, - рассказал оперштаб.

При этом, число выздоровевших больше, чем зараженных - за сутки еще 3796 человек. Скончались за минувший день 75 пациентов.

Последние данные по ковиду в Петербурге на 12 ноября / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирус был выявлен у 745 332 человек, из них выздоровели 674 009 пациентов и 24 882 умерли.

Напомним, что очередные ограничения вступят в силу 15 ноября. Добавятся общественные места, куда доступ станет только по QR-кодам.