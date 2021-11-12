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Общество12 ноября 2021 12:34

Набережную Смоленки затопило утром 12 ноября

Из-за угрозы наводнения ночью в Петербурге даже закрывали дамбу
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Смоленка опять попыталась выйти из берегов. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov / Мария Каркалайнен

Смоленка опять попыталась выйти из берегов. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov / Мария Каркалайнен

Набережную реки Смоленки опять затопило. Утром жители Василеостровского района в очередной раз заметили привычную картину: Смоленка вышла из берегов и плещется на каменных плитах.

- Утро на реке Смоленке. Ого, а ветер такой сильный? – пишут горожане в паблике «Живем на Васильевском» ВКонтакте.

Ветер действительно был сильным. Из-за нагонной волны ночью даже закрывали створки Комплекса защитных сооружений, проще говоря дамбы. Но к утру напряженная обстановка спала и дамбу открыли для пропуска кораблей по судовому фарватеру.

Сейчас угрозы наводнения для Петербурга нет, но вода все еще стоит высоко.