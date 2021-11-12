Экс-главу управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова задержали

Экс-главу управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова задержала полиция Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге задержал уже бывшего главу управления социального питания Алексея Барабанщикова. Об этом "КП-Петербург" стало известно в пятницу, 12 ноября 2021 года. Сообщается, что он проходит по уголовному делу.

- Действительно задержан, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Он проходит по уголовному делу, которое расследует ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что несколько дней назад в офисах управления соцпитания Северной столицы прошли обыски. Следователи изучали документы, в частности контракты на оказание услуг питания в школах города.

Также ранее имя Барабанщикова пропало с официального сайта Смольного. Вместо него сейчас первой в списке числился заместитель начальника управления Светлана Гусева.