Новые руководители исполнительных органов власти назначены в Петербурге

Назначены новые руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 12 ноября 2021 года губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о новых кадровых изменениях. Так, были назначены новые руководители исполнительных органов государственной власти. Об этом сообщили в Смольном.

- Василий Пониделко назначен председателем комитета по благоустройству. Ранее он был главой администрации Калининского района, - рассказали в городской администрации.

В свою очередь пост главы Калининского района вместо Пониделко теперь занимает Иван Громов, бывший глава администрации Петроградского района.

Петроградский район теперь тоже обзавелся новым главой. Им стал Владимир Омельницкий, который до нового распоряжения был главой Пушкинского района. Будут ли еще какие-либо кадровые изменения и кто теперь возглавит Пушкинский район пока не сообщается.