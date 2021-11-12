Глава Комитета по туризму: Бренд Петербурга - великий музей и что-то еще

Петербург - это не только Эрмитаж, но и много еще чего интересного.

Петербург будет привлекать туристов за счет разнообразия, особой атмосферы и новой культурной географии. Кроме того, город намерен стать туристическим хабом, их которого удобно совершать короткие поездки по соседним регионам, а также кооперироваться с Москвой. При этом, одна из задач властей – развеять стереотип, что в Петербурге надо ехать ради Эрмитажа и ли Петергофа.

- В начале пандемии все остановилось, все туристские потоки. И мы стали обсуждать, что станет выходом из ситуации. Стали определять, какой вид туризма для города главный? Их несколько: культурно-познавательный – музеи и т.д.; деловой; событийный – праздники, белые ночи; школьный – Петербург – это учебник под открытым небом. Но эксперты еще отметили, что туристов привлекает атмосфера Петербурга, это свой туристический продукт. Но сейчас получается, что бренд Петербурга - великий музей и что-то еще, - заявил в разговоре с журналистами «Комсомольской правды» глава Комитета по туризму Сергей Корнеев. - Главная задача экономики туризма – чтобы люди возвращались, приезжали круглый год, разным составом. Важно разнообразие. Нельзя сужать восприятие города.

По словам чиновника, сейчас Петербург меняется, появляются новые общественные пространства, как новая Голландия, Севкабель порт и другие. Туристов привлекают разными авторскими программами. Кто-то хочет сделать селфи на фоне «Лахта Центра», других интересует музей железных дорог, третьи просто хотят выпить чашечку кофе у Невы.

А чтобы у туристов было еще больше причин приехать, Петербург будет становиться туристическим хабом, из которого удобно съездить на денек во Псков, в Новгород, Выборг, Карелию. Есть у города и совместный проект с Москвой «Два города, миллион впечатлений».