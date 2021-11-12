В Петербурге в октябре на 7% подорожали яйца

Снизили на 3,3% на шоколад, а пельмени, манты и равиоли на 2,1%. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В октябре в Санкт-Петербурге подорожали яйца. Об этом сообщили в Петростате, сравнив стоимость продовольственных продуктов за два первых месяца осени. По их данным, Прирост цен на яйца куриные составил 7,7%. Следом за ними в стоимости подскочило печенье - на 5,7%, курятина – на 5,5% и креветки мороженные – на 5%.

- Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах октября 2021 года составила 5626,36 руб. в расчете на месяц, что на 2,3% выше, чем в сентябре 2021 года, - сообщили в Петростате.

При этом в Петербурге подешевели лимоны и яблоки. Снизили на 3,3% на шоколад, а пельмени, манты и равиоли на 2,1%.