Чиновники «починили» фонарь в Красном Селе с помощью фотошопа

Три стадии столба, который был "отремонтирован". Фото: vk.com/krasnoe_selo

Жители Красного Села уличили чиновников в ремонте с помощью фотошопа. В графическом редакторе был исправлен снимок поврежденной опоры фонаря. Трещины на снимке «замазали» и отправили в качестве ответа на жалобу. Но осмотрев опору вживую, горожане убедились, что на деле ничего не изменилось.

- На первом фото продемонстрирована дырявая осыпавшаяся опора на проспекте Ленина. По данной проблеме, жителем Красного Села еще в апреле было оставлено сообщение на портале «Наш Петербург» с приложением фото. Через некоторое время Комитет по энергетике и инженерному обеспечению ответил, что замена опоры будет произведена в срок до 31 августа 2021 г., а следующим комментарием, что опора заменена и работы выполнены, - сообщает паблик «Транспортный коллапс Красного Села» ВКонтакте.

Но слишком «прилизанные» фото вызвали сомнения местных жителей, а проверка показала, что старый столб никуда не делся.

После публикации гневного поста в комментариях появилось сообщение от Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, который объяснил все не злым умыслом, а простой глупостью и сделал ссылку на «Ленэнерго», специалисты которого и должны были выполнить ремонт, но отчитались в Комитет отфотошопленной фотографией. А там не проверили.