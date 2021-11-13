В «Ленсвете» объяснили периодическое отключение электричества на Дворцовой площади

На Дворцовой площади временно отключали уличный свет и подсветку музея. Фото: Александр ГЛУЗ

В пресс-службе «Ленсвета» прокомментировали «КП-Петербург» причину периодического отключения электричества на Дворцовой площади. В последние дни в сердце Северной столицы в темное время суток пропадает уличное освещение и подсветка самого музея, о чем рассказывают горожане в соцсетях. Оказалось, на площади ведется подготовка к мультимедийному 3D-шоу.

- Временное отключение освещения на Дворцовой площади, Певческом мосту, Большой Морской улице от Невского проспекта до Арки Главного штаба выполнили в связи с проведением работ для создания мультимедийной программы, - коротко отметили в «Ленсвете».

К слову, в 2020 году зрителей не пустили на мультимедийное шоу из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу. Мероприятие перенесли в онлайн. Как будет в этот раз – узнаем в начале декабря.