Ремонт путей на Литейном проспекте завершили досрочно

Ремонт трамвайных путей завершен, ограничения сняты. Фото: gov.spb.ru/

Радостное событие произошло для всех автомобилистов Петербурга 12 ноября. Ремонтники намного раньше срока закончили работы на Литейном проспекте, где перекладывали трамвайные пути. Теперь ограничения сняты и пробок должно стать меньше. Ну хоть немного.

- Подрядчики завершили ремонт в зоне трамвайных путей досрочно – ордер ГАТИ выдавался до апреля 2022 года. Все ограничения для проезда личного и общественного транспорта сняты, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Напомним, что работы на участке длиной почти в два километра начались с 4 октября. Поэтапно ремонтники перекрывали часть проспекта, что приводило к пробкам на и без того загруженной магистрали.

Теперь трамвайные пути обновлены, проезд для всех видов транспорта свободен.