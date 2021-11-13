Два циклона поднимут температуру в Петербурге выше нормы

Циклоны поднимут температуру выше нормы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург оказался между двух циклонов, но это не означает ухудшения. погоды. Наоборот, температурные показатели окажутся выше климатической нормы, а дождей прогноз не обещает. Будет даже немного солнечно.

- 13 ноября ситуация в Северной столице представлена узкой полосой повышенного атмосферного давления, с запада и востока сжатой циклоническими вихрями. При облачной с прояснениями погоде вероятность осадков будет невелика, а температурные показатели продолжат превышать норму, - сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в субботу в Петербурге составит +3…+5, а по Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер северо-западный умеренный, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет вверх и достигнет 769 мм ртутного столба, что заметно выше нормы.