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Общество13 ноября 2021 10:30

Два циклона поднимут температуру в Петербурге выше нормы

В субботу в городе будет теплее обычного и без дождей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Циклоны поднимут температуру выше нормы.

Циклоны поднимут температуру выше нормы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург оказался между двух циклонов, но это не означает ухудшения. погоды. Наоборот, температурные показатели окажутся выше климатической нормы, а дождей прогноз не обещает. Будет даже немного солнечно.

- 13 ноября ситуация в Северной столице представлена узкой полосой повышенного атмосферного давления, с запада и востока сжатой циклоническими вихрями. При облачной с прояснениями погоде вероятность осадков будет невелика, а температурные показатели продолжат превышать норму, - сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в субботу в Петербурге составит +3…+5, а по Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер северо-западный умеренный, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет вверх и достигнет 769 мм ртутного столба, что заметно выше нормы.