Многодетного отца из Ленобласти обвинили в домогательствах к дочкам

Полиция задержала многодетного отца, которого обвинили в домогательствах к детям. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Сланцевского района Ленобласти задержала 44-летнего местного жителя, отца девяти детей, которого подозревают в сексуальных домогательствах к дочкам. О нездоровом интересе папы к родному и приемному ребенку заявила мать девочек.

- 11 ноября в 11:50 в отделение полиции обратилась женщина 1983 года рождения с заявлением о том, что в неустановленный период времени до октября 2021 года ее муж совершал действия сексуального характера в отношении их общей 17-летней дочери. Также с неустановленного времени до 09.11.2021, он совершал аналогичные действия в отношении приемной дочери 2014 года рождения, воспитанницы детского сада, - сообщает источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, старшая дочка, которая учится в местном колледже, не выдержав приставаний отца, рассказала все матери и перестала общаться с папой. Но некоторое время мужчина все же оставался в семье, после чего ушел из дома, оставив жену с девятью детьми, пятеро из которых приемные. По словам жены подозреваемого, вместе они не живут с начала ноября 2021 года

Сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет, в отношении многодетного отца возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Она предусматривает до трех лет лишения свободы.

В случае, если следствие докажет эпизоды в отношении младшей из девочек, статья может быть переквалифицирована на более тяжкую.