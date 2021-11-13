Огромную лужу в Петербурге назвали «Лох-несским чудовищем» за то, что в ней тонут КамАЗы

Водители жалуются на яму, в которой тонут КамАЗы. Фото: vk.com/spb_today

Водители Петербурга жалуются на громадную и коварную лужу, которая «пожирает» их автомобили. Дыра в асфальте, залитая водой из-за дождей, а потому не видная автомобилистам, образовалась на пересечении Бокситогорской улицы и Новомалиновской дороги. Здесь, на задворках Ржевки, ездят в основном грузовики, но и они тонут в луже, которой даже дали имя - Лох-несское чудовище.

- Происходит кошмарная ситуация на Бокситогорской улице и Новомалиновской дороге. Лужа как Лох-несское чудовище поглощает наши машины, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Фото, опубликованные там же, действительно впечатляют. Огромная яма способна вместить в себя как половину огромного КамАЗа, так и автобус-развозку персонала.

Впрочем, знающие люди объясняют ситуацию не проблемами с асфальтом, а канавой, в которую сползают машины. Но из-за разлившейся воды ее просто не видно: «Там крутой поворот и два большегруза не разойдутся. Плюс канаву долбили рабочие, она осыпается. Этот разлив отнюдь не первый здесь, но городские службы ничего не могут сделать».