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Происшествия14 ноября 2021 10:04

Перевернувшийся кроссовер перекрыл полосу движения под Володарским мостом

Предварительно, обошлось без погибших
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Кроссовер перекрыл движение Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Кроссовер перекрыл движение Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Кроссовер Kia Sportage перевернулся под Володарским мостом в Петербурге. Лежащую на боку машину заметили проезжающие мимо автомобилисты. Авто перекрыло одну из полос движения. Сам водитель, предварительно, выжил.

- Пилот автомобиля стоит рядом с машиной, - сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Петербурга".

Пользователи соцсетей предположили, что водитель не поменял летнюю резину, из-за чего и ушел в занос. Сотрудников ГИБДД и скорой помощи на месте происшествия пока нет.