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Происшествия14 ноября 2021 18:03

Улицу Бабушкина в Петербурге перекрыли из-за пожара

Огонь охватил заброшенное здание
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Пожарные прибыли для тушения пожара Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Пожарные прибыли для тушения пожара Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС перекрыли проезд транспорта на улице Бабушкина, 133. Спасатели пригнали технику, чтобы потушить пожар в горящем доме.

- Горит заброшка. Движение перекрыто, - сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП Петербурга.

В МЧС уточняют, что на месте работали 4 пожарные машины.

- В капитально-ремонтируемом, ранее горевшем здании, происходило горение на 3-м этаже на площади 40 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. - В 20:26 пожар локализован.