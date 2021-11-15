До +2 градусов и без осадков обещают синоптики 15 ноября в Санкт-Петербурге

15 ноября в Петербурге будет прохладно, но сухо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сухую, но прохладную погоду обещают жителям Петербурга на понедельник, 15 ноября, синоптики городского гидрометцентра. С утра термометры показывают нулевую температуру, а с ночи на дорогах кое-где еще остался гололед. Днем будет не сильно теплее.

- 15 ноября в Петербурге без существенных осадков. Ветер утром северный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха составит 0...+2 градуса. Атмосферное давление будет понижаться, но составит 776 мм ртутного столба, что существенно выше нормы- сообщает гидрометцентр.

В ближайшие дни погода немного изменится, во вторник потеплеет до +4 градусов, днем пройдут небольшие дожди. Такая же температура ожидается и в среду, 17 ноября. Но осадки обещаны лишь ночью.