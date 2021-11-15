Водитель автомобиля сбил двух четырехлетних детей в Петербурге

Гонщик на "Хендай" сбил двух четырехлетних детей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге резвый водитель сбил двух детей на улице Грибалева в Выборгском районе города. Авария произошла около шести часов вечера 14 ноября 2021 года. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 26-летний мужчина ехал на автомобиле "Хендай Солярис". Поворачивая налево на пешеходном переходе, он не уступил дорогу пешеходам и наехал на двух четырехлетних детей, - рассказали в полиции.

В этот момент дети вместе с мамой переходили дорогу на зеленый сигнал светофора и не ожидали, что кто-то выскочит резко на дорогу.

От удара пострадали только дети. На место быстро приехала машина скоро помощи и госпитализировала малышей вместе с мамой в больницу. Дети находятся в состоянии средней тяжести.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.