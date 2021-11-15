22 человека задержали после массовой драки мигрантов на Софийской овощебазе в Петербурге

Полиция задержала 22 человека после драки на овощебазе. Фото: Олег ЗОЛОТО

22 человека было доставлено в различные отделения полиции Фрунзенского района после массовой драки устроенной на Софийской овощебазе. Сообщение о конфликте, который разгорелся в столовой между уроженцами Узбекистана и Таджикистана, поступило вечером 14 ноября.

- Всего в различные отделы УМВД России по Фрунзенскому району были доставлены для разбирательства 22 человека, из них задержаны восемь человек, - сообщает источник «КП-Петербург».

Семерых граждан Узбекистана полицейские оформили по административной статье за нарушение режима пребывания в России. Им грозит штраф от пяти до семи тысяч рублей и возможная высылка из страны с последующим запретом въезда.

Восьмым оформленным оказался уроженец Таджикистана, имеющий паспорт гражданина РФ. За нанесение побоев ему грозит от штрафа до 15 суток ареста или общественные работы.