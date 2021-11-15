Олег Зотов назначен председателем Жилищного комитета Санкт-Петербурга

Олег Зотов назначен главой Жилищного комитета. Фото: СОЦСЕТИ

Олег Зотов назначен новым главой Жилищного комитета Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. Оно уже опубликовано на сайте Смольного.

- До назначения на этот пост Олег Зотов занимал должность начальника Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), - сообщает пресс-служба городской администрации.

Виктор Борщев, ранее руководивший Жилищным комитетом, «переведен на другую работу». Куда именно, не уточняется. Он возглавлял комитет с июня 2019 года.

Кто будет возглавлять ГАТИ после ухода Зотова, также не определено.