Олег Зотов назначен председателем Жилищного комитета Санкт-Петербурга

Олег Зотов назначен главой Жилищного комитета.
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Олег Зотов назначен новым главой Жилищного комитета Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. Оно уже опубликовано на сайте Смольного.
- До назначения на этот пост Олег Зотов занимал должность начальника Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), - сообщает пресс-служба городской администрации.
Виктор Борщев, ранее руководивший Жилищным комитетом, «переведен на другую работу». Куда именно, не уточняется. Он возглавлял комитет с июня 2019 года.
Кто будет возглавлять ГАТИ после ухода Зотова, также не определено.