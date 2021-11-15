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Общество15 ноября 2021 7:40

Олег Зотов назначен председателем Жилищного комитета Санкт-Петербурга

Распоряжение подписал губернатор города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Олег Зотов назначен главой Жилищного комитета.

Олег Зотов назначен главой Жилищного комитета.

Фото: СОЦСЕТИ

Олег Зотов назначен новым главой Жилищного комитета Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. Оно уже опубликовано на сайте Смольного.

- До назначения на этот пост Олег Зотов занимал должность начальника Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), - сообщает пресс-служба городской администрации.

Виктор Борщев, ранее руководивший Жилищным комитетом, «переведен на другую работу». Куда именно, не уточняется. Он возглавлял комитет с июня 2019 года.

Кто будет возглавлять ГАТИ после ухода Зотова, также не определено.