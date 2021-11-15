14-летнюю девочку с тяжелым отравлением увезли с Думской улицы

С Думской улицы госпитализировали 14-летнюю девочку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Центрального района Петербурга разбирается в истории с отравлением 14-летней школьницы, которую вечером 13 ноября привезли в детскую больницу имени Филатова в тяжелом состоянии. Скорая забрала девочку с Думской улицы.

- В 17:42 бригадой скорой медицинской помощи от дома 2 по Думской улице в тяжелом состоянии доставлена девочка 2007 года рождения с острым пероральным отравлением неизвестным психотропным веществом, помещена на отделение реанимации, - сообщает источник «КП-Петербург».

Позднее полиция установила, что девочку угостила неизвестными таблетками ее знакомая. Подружки встретились у метро «Гражданский проспект» после чего поехали гулять в центр. Но препарат оказал резкое влияние на юный организм и пришлось вызывать скорую.

Известно, что девочка воспитывается в неполной семье, только матерью и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.