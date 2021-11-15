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Общество15 ноября 2021 14:13

Китайские подрядчики предложили построить метро в Петербурге

Уже известно, что до основных работ их не допустят
Никита НЕСТЕРОВ
Китайская компания предложила свои услуги «Метрострою Северной столицы».

Китайская компания предложила свои услуги «Метрострою Северной столицы».

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Китайская компания, которая ранее участвовала в прокладке подземки в Москве, предложила свои услуги «Метрострою Северной столицы». Об этом стало известно 15 ноября. Однако до основных работ специалистов из Поднебесной не допустят.

- У нас как у государственной компании есть правила, которыми мы обязаны руководствоваться при выборе субподрядчика. Сторонние организации мы можем привлечь только к узкопрофильным работам. Основной объем будем выполнять своими силами. Китайская компания действительно может предложить свои услуги, но только если оставит заявку на участие в тендере и выиграет его, - объяснили «Комсомольской правде» в пресс-службе МССС.

Отметим, что ранее корпорация из Поднебесной уже предлагала свои услуги ныне обанкротившемуся ОАО «Метрострой».