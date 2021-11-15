В Петербурге откроют новогодний каток на Конюшенной площади

На конюшенной площади в Петербурге откроют новогодний ледовый каток. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге откроют каток на Конюшенной площади время новогодних праздников. Это этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM. По словам чиновника, лучше места в центре города не найти – и водителям не мешает, и «фигуристам» в удовольствие. Развлекательную зону на Дворцовой площади, понятное дело, сложнее согласовать.

- Конюшенная площадь идеальна в этом смысле. Там не такое плотное движение, минимально будет мешать логистике городской. При этом все комфортно очень можно организовать, чтобы было красиво. Это выгодно и важно горожанам, а значит, выгодно и городу, - отметил Борис Пиотровский в радиоэфире.

При этом вице-губернатор добавил, что на катке будут действовать ограничения по коронавирусу – заполняемость площадки нужно рассчитывать, исходя из пропорции 1 человек на 8 «квадратов». В начале декабря Смольный создаст интерактивную карту катков и лыжных трасс города.

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